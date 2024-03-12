В Холмогорском округе школьный автобус попал в ДТП

В ДТП со школьным автобусом в Холмогорах обошлось без пострадавших. Автомобили получили повреждения.Очевидцы происшествия сообщают, что транспортные средства двигались по набережной имени Горончаровского в Холмогорах во встречном направлении.
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