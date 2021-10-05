«Разгромленное» талибами ополчение Панджшера атаковало колонны «Талибана»

Из Афганистана поступают сообщения о нескольких успешных нападениях партизан «Фронта афганского национального сопротивления» (FANR), который, по заявлению представителей «Талибана» был разгромлен в боях за Панджшерское ущелье, на колонны талибов в провинциях Панджшер и Панвар.