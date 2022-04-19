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Клэй Томпсон: «Стеф выставил меня глупым, набрав 34 очка с ограничением по времени, я так пытался»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал выступление разыгрывающего Стефена Карри во втором матче плей-офф против «Денвера» (126:106, 2-0).

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