Новый ребенок не от Евгения Петросяна? Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о суррогатной матери

13 марта Татьяна Брухунова поделилась шокирующей новостью. В честь своего дня рождения супруга Евгения Петросяна опубликовала милый семейный снимок, где сидит на диване с мужем и 4-летним сыном, а на руках держит маленькую девочку.
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