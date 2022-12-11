Спасти новогоднюю елку от кота – выполнима ли миссия

Если все ваши домочадцы в преддверии рождественских и новогодних праздников радостно предвкушают процесс декорирования квартиры и украшения традиционной новогодней елки, то наши пушистые питомцы искренне уверены – вся эта суета и приготовления затеяны именно ради них! Ведь хозяин прекрасно понимает, как интересно будет коту забраться на такое необычно пахнущее высокое и пушистое наряженное деревце, оборвать парочку-другую призывно мигающих гирлянд, погонять по квартире шуршащую мишуру, полакомиться цветным "дождиком" и посшибать с веток десяток сверкающих шариков! Хозяева же особенно активных питомцев, которым уже приходилось спасать новогоднюю елочку от нападения "главной звезды" и собирать осколки стеклянных игрушек, лихорадочно соображают, какие меры принять в этом праздничном сезоне и как не допустить в квартире массовых разрушений.