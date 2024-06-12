Уголовное дело возбуждено после падения фасадного подъемника на стройплощадке в Уфе

Сегодня, 11 июня, на строительной площадке в Уфе произошла трагедия. При проверке качества монтажа утеплителя на строящемся 27-этажном доме на пересечении улиц Менделеева и Бакалинской с высоты примерно 8-9 этажей упал фасадный подъемник.