Экономист объяснила процесс формирования пенсии граждан

Экономист, основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева в беседе с RT рассказала о механизме формирования пенсии граждан и разъяснила детали, касающиеся образования её накопительной части.
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