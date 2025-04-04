«Кулибины» из Аксубаево изобрели станок и резак для антидроновых патронов

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Людмилой Жареновой В Аксубаевском районе Татарстана волонтеры не только помогают участникам специальной военной операции, но и изобретают устройства, которые могут использовать бойцы в различных ситуациях.
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