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Массовый сбой в Рунете затронул сразу несколько сервисов «Яндекса». Скрин

В Рунете зафиксирован массовый сбой, который затронул сразу несколько сервисов «Яндекса». О проблемах с доступом и загрузкой сообщают пользователи, следует из данных мониторинговых ресурсов.

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