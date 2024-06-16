Сборная Сербии минимально уступила Англии на старте Евро-2024

Сборная Англии с минимальным счетом обыграла команду Сербии в матче первого тура группы C чемпионата Европы по футболу (Евро-2024), который состоялся 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.
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