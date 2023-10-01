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Новички «Далласа» Омакс Проспер и Дерек Лайвли начнут предсезонку в старте с Дончичем, Ирвингом и Уильямсом

Новички «Далласа» Оливье-Макс Проспер и Дерек Лайвли начнут тренировочный лагерь в стартовой пятерке, рассказал главный тренер команды Джейсон Кидд обозревателю «Мавс» Лэндону Томасу.

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