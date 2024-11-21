Главная река Санкт-Петербурга за ночь поднялась более чем на 2 метра

Главная река Санкт-Петербурга за минувшую ночь поднялась более чем на 2 метра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера утром уровень Невы у Горного института фиксировался на отметке 5 см ниже ординара, а к вечеру вода опустилась еще на 76 см – до 81 см ниже контрольной отметки.