Самые непонятные у нас взаимоотношения - с Индией. То они готовы покупать нашу нефть, лишь бы была скидка, то их порты отказываются принимать наши танкеры.
"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение
Комментарии
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Алексей Камышов
А разве можно что-то ждать от этого сиплого - Д. Мантурова, который и пару фраз связать на камеру не в состоянии?! Одни "голимые понты" и "надувание щёк", и никакого толку от этих д'Эффективных мАнАХероФ из "поколения 90-х". Как, вообще, такие наверх "всплывают"?!
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14 час.
Н
Николай
"...вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров..." не пора ли его турнуть!?
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10 час.
Марина Петрова
Видимо, у нас действуют лоббисты европейских товаров.
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10 час.
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