"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение

Алексей Камышов

А разве можно что-то ждать от этого сиплого - Д. Мантурова, который и пару фраз связать на камеру не в состоянии?! Одни "голимые понты" и "надувание щёк", и никакого толку от этих д'Эффективных мАнАХероФ из "поколения 90-х". Как, вообще, такие наверх "всплывают"?!