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"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение

"И доллар тогда обрушится до 45 рублей". У Индии есть радикальное для нас решение

Самые непонятные у нас взаимоотношения - с Индией. То они готовы покупать нашу нефть, лишь бы была скидка, то их порты отказываются принимать наши танкеры.

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Комментарии
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Алексей Камышов
А разве можно что-то ждать от этого сиплого - Д. Мантурова, который и пару фраз связать на камеру не в состоянии?! Одни &quot;голимые понты&quot; и &quot;надувание щёк&quot;, и никакого толку от этих д&#39;Эффективных мАнАХероФ из &quot;поколения 90-х&quot;. Как, вообще, такие наверх &quot;всплывают&quot;?!
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14 час.
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Николай
&quot;...вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров...&quot; не пора ли его турнуть!?
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