Прославлял СССР на весь мир, дружил с великим Ларионовым, ушел из жизни в Америке. История Ломакина

История с грустным финалом.Современным любителям хоккея наверняка незнакомо имя Андрея Ломакина. Да что уж говорить, даже те, кто пристально следил за этим видом спорта в Советском Союзе, могли не обратить внимания на этого форварда.
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