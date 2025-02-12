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Прославлял СССР на весь мир, дружил с великим Ларионовым, ушел из жизни в Америке. История Ломакина

Прославлял СССР на весь мир, дружил с великим Ларионовым, ушел из жизни в Америке. История Ломакина

История с грустным финалом.Современным любителям хоккея наверняка незнакомо имя Андрея Ломакина. Да что уж говорить, даже те, кто пристально следил за этим видом спорта в Советском Союзе, могли не обратить внимания на этого форварда.

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