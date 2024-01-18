СК предъявил обвинение экс-главам Минфина и Нацбанка Украины

Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com, Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка стары Степану Кубиве за финансирование "АТО", сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений киевского режима под руководством Александра Бастрыкина.