Экипаж танка Т-72БЗ уничтожил опорные пункты ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» с неисправной башней поддержал штурмовые подразделения и уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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