FT: ЕС может запретить ввоз зернобобовых из США, содержащих пестициды

Евросоюз может заблокировать импорт ряда фермерских продуктов из США, содержащих пестициды. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на трех еврочиновников, информирует РИА Новости.
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