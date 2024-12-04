Горсовет отказался обращаться к Володину с просьбой о проверке Счетной палатой трат на концессии

Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска Андрей Гудовский сослался на то, что Заксобрание региона уже решило рассматривать этот вопрос на расширенном заседании трех комиссий.