Горсовет отказался обращаться к Володину с просьбой о проверке Счетной палатой трат на концессии

Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска Андрей Гудовский сослался на то, что Заксобрание региона уже решило рассматривать этот вопрос на расширенном заседании трех комиссий.
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