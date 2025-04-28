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Иркутск Сегодня

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Руслан Болотов во второй раз вступил в должность мэра Иркутска

28 апреля Руслан Болотов дал присягу и во второй раз вступил в должность мэра Иркутска. Перед вступлением в должность он выступил с отчетом о деятельности администрации за пять прошедших лет и рассказал о том, что планируется сделать в будущем.

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