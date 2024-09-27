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Постпред Ульянов: смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС нет

Постпред Ульянов: смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС нет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской АЭС, аналогичная действующей на Запорожской АЭС, не нужна.

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