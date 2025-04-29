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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер и Дрэймонд Грин помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» в близкой концовке 4-го матча

За 58 секунд до конца форвард «Хьюстона» Диллон Брукс нарушил правила на Батлере при трехочковом броске, отправив того на линию штрафных.

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