Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • chernyj70 Чернышов
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    по классике, разворот должен быть на 360 градусов!)))Впервые с начала ...

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Итак, Владимир Зеленский является диктатором — эта истина вдруг открылась западному обывателю! И открыл ее сам "лидер свободного мира" (а президента США пока никто не лишал этого почетного титула) Дональд Трамп! И дальше пошло-поехало! Один за другим представители команды MAGA начали сообщать данные о коррупции киевского режима, о запрете свободных СМИ на Украине, о гибели там журналистов и оппозиционеров.

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