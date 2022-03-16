Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Президент Китая Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине в пятницу, когда «Птичье гнездо» снова будет принимать гостей со всего мира через месяц, и ожидается, что долгожданные зимние «Паралимпийские игры не только продемонстрируют прогресс Китая в паралимпийском спорте, достигнутый благодаря национальному развитию, но … Сообщение Президент Китая примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.