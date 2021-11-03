На портале Finance.ua запустился сервис по подбору полиса ОСАГО онлайн

Сайт о личных финансах Finance.ua выпустил каталог со страховыми полисами ОСАГО для транспортных средств При поиске подходящего формата страховки очень много времени уходит на звонки, сравнения условий, оформление дополнительных опций и т.
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