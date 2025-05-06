Этот Лондон не пройдет Париж.Второго финалиста Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Арсенал» определят в Париже. А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть матч в прямом эфире.