Постпред России при ООН: На жилой дом в Днепропетровске упала сбитая ПВО Украины ракета

По словам постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций Василия Небензи, уже очевидно, что упавшая на 9-этажный дом в городе Днепропетровске российская ракета была сбита средствами ПВО Украины.
Популярные статьи
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
- Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления
Свежие комментарии