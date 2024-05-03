В Челябинской области начинается посевная

Южноуральские аграрии приступили к севу яровых культур. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, планируется, что площадь ярового сева в регионе составит в нынешнем году 1 миллион 722 тысячи гектаров.
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