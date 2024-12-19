Предел повышения «ключа» уже близок

RGBI закрылся в плюсе на торможении недельной инфляции.В первом квартале 2025 года индекс цен столкнется с низкой базой прошлого года, в результате чего годовые темпы роста инфляции, скорее всего, будут оставаться высокими.
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