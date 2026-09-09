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Пострадавшим селлерам Ozon пообещали господдержку

Пострадавшим селлерам Ozon пообещали господдержку

В Минпромторге готовы оказать поддержку продавцам, пострадавшим от атак на склады маркетплейса Ozon, и ждут, когда платформа предоставит реестр таких селлеров для подготовки соответствующих предложений правительству.

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