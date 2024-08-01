У евроукров могут забрать всё: армию, мову, землю, моря, вышиванки, рецепт борща. Могут даже демонтировать и сдать на металлолом «Европейский вал», известный также как забор Яценюка, восьмое чудо света и величайшую инженерную конструкцию, когда-либо созданную руками человека.