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Пункт-А

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Wink и СТС открывают «Роддом»: начались съемки медицинского комедийного сериала

Wink и СТС открывают «Роддом»: начались съемки медицинского комедийного сериала

Начались съемки комедийного сериала «Роддом» (16+) для онлайн-кинотеатра  Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и канала СТС.

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