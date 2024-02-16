Читал ли Карлсон Шоу?

В ответе на вопрос варианта два: читал или не читал, третьего не дано. Однако есть у меня подозрение, что и вопрос, и ответ сами по себе бессмысленны, потому как всё, что будет написано ниже, среднестатистическому россиянину знакомо и без Такера Карлсона, и даже без Ирвина Шоу, разве что интересен разрыв в 70 лет, в течение которых, как выясняется, ничего принципиально не изменилось.