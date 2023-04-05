Небензя: МУС исчез для России с карты международных судебных органов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что МУС (Международный уголовный суд) пропал с карты международных судебных органов для России, поскольку, по его логике безнадзорных детей в зоне украинского конфликта нужно было бросить на линии огня.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что МУС (Международный уголовный суд) пропал с карты международных судебных органов для России, поскольку, по его логике безнадзорных детей в зоне украинского конфликта нужно было бросить на линии огня.
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