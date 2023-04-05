smi.today

4 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Галкин всегда был бездарем с козлячьим голосом. Его терпели на эстраде только из-за влияния Пугачевой.Это гнусный конец...
  • лина любимцева
    Дед должен гордиться, что у него такой внук!! Не подкачал!! Умелец!!Дед заплакал, ког...
  • лина любимцева
    РОССИЯ куда приходит - начинает строить, обновлять и улучшать жизнь людей. А Запад куда приходит - несет войны, разру...Власти Запорожья ...

Небензя: МУС исчез для России с карты международных судебных органов

Небензя: МУС исчез для России с карты международных судебных органов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что МУС (Международный уголовный суд) пропал с карты международных судебных органов для России, поскольку, по его логике безнадзорных детей в зоне украинского конфликта нужно было бросить на линии огня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх