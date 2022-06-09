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Норкин анекдотом о перевоплощении Ленина описал попытки уехавших звезд заработать за границей

Норкин анекдотом о перевоплощении Ленина описал попытки уехавших звезд заработать за границей

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин рассказал зрителям и гостям эфира анекдот про Ленина, который, по его мнению, наилучшим образом подходит к ситуации, с уезжающими из… Показать полностью.

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