Норкин анекдотом о перевоплощении Ленина описал попытки уехавших звезд заработать за границей

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин рассказал зрителям и гостям эфира анекдот про Ленина, который, по его мнению, наилучшим образом подходит к ситуации, с уезжающими из… Показать полностью.