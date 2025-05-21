По слухам, RTX 5080 Super получит 24 ГБ памяти

Новые возможные подробности о потенциальной RTX 5080 Super появились благодаря сообщению X от авторитетного утечки аппаратного обеспечения Kopite, который имеет солидный послужной список, когда дело касается всего, что связано с Nvidia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии