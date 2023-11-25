Новая трасса из Югры до Екатеринбурга сократит путь на 400 километров

Добраться до уральской столицы можно будет на четыре часа быстрее.Новая автодорога из ХМАО в Свердловскую область сократит путь для автомобилистов примерно на 300-400 километров, сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства Югры Александр Лебедев.
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