Новая трасса из Югры до Екатеринбурга сократит путь на 400 километров

Добраться до уральской столицы можно будет на четыре часа быстрее.Новая автодорога из ХМАО в Свердловскую область сократит путь для автомобилистов примерно на 300-400 километров, сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства Югры Александр Лебедев.