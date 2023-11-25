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Новая трасса из Югры до Екатеринбурга сократит путь на 400 километров

Новая трасса из Югры до Екатеринбурга сократит путь на 400 километров

Добраться до уральской столицы можно будет на четыре часа быстрее.Новая автодорога из ХМАО в Свердловскую область сократит путь для автомобилистов примерно на 300-400 километров, сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства Югры Александр Лебедев.

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