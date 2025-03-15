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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит Кубок Первого канала, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии и другие новости

1. Евросоюз исключил министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционных списков, а Эстония напротив ввела санкции в качестве ответной меры.

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