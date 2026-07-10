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Живая Кубань

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«Вам доставка»: как мошенники чуть не развели жительницу Кубани на цветах и кредитах

«Вам доставка»: как мошенники чуть не развели жительницу Кубани на цветах и кредитах

«Вам доставка»: как мошенники чуть не развели жительницу Кубани на цветах и кредитахОчередная схема обмана: звонок от «курьерской службы», предложение подтвердить доставку цветов и SMS о взломе «Госуслуг».

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