Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Oleg Prauskov
    Да она сама извращенка и с....а!!"Жестоко, безумие...
  • Nata
    Вроде уже и сама рожала, а как-то не догоняет, что пидерасты не рожают."Жестоко, безумие...
  • Надежда
    Да, мужики-политики на западе тоже деградировали, но бабы-просто ВСЕ 360-градусные...)☺️Коллективный гитл...

Киев требует от Вашингтона денег на войну Украны с Россией, Ираном и КНДР

Киев требует от Вашингтона денег на войну Украны с Россией, Ираном и КНДР

Руководитель администрации президента Зеленского Андрей Ермак требует от Вашингтона поддерживать Украину, аргументируя это требование тем, что она-де «противостоит оси зла Россия – Иран – Северная Корея».

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Комментарии
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Валерий Никитин
Ю орная статейка. Укропам бабла на закопане Черного моря. Пусть пилят)
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15 час.
Регина Толстоброва
Во что превратилась Украина. Зеленский никак не навоюется. кругом у него одни враги.
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13 час.

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