Аманда Холден раскрыла секрет своей стройности и рассказал о диете

Аманда Холден, популярная актриса и телеведущая, раскрыла секрет своей стройности. В интервью Daily Mail она рассказала о своей диете: полноценное питание раз в день и отказ от еды до вечера после завтрака из омлета.
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