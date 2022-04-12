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«Не хочу жить будущим»… Клаудиньо ушел от ответа на прямой вопрос о себе и «Зените»

«Не хочу жить будущим»… Клаудиньо ушел от ответа на прямой вопрос о себе и «Зените»

Бразилец не был столь категоричен, как Малком, в ответе на вопрос о своем будущем в «Зените». - Малком сказал, что готов отрабатывать свой контракт с «Зенитом», даже если российские клубы не пустят в еврокубки.

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