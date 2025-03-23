Десятки тысяч врачей с купленными дипломами из стран Средней Азии. Власти признали развал медицины

александр петров

Вопрос, как мне кажется, не в количестве "рвачей" из соседних республик. Вопрос в самой системе которую построили взамен той которая была. Вот что нужно менять от основания. Однако кто же ее менять то будет ась? Не те ли лица со счастливыми лицами, которые и разваливали как систему образования, так и медицину и многое другое, докладывая гаранту о проделанной работе по оптимизации??!! А ведь они так и продолжают рулить из "высоких кибинетов"! И будут рулить, потому как они честно исполняли линию текущего моменту от рулящей в стране партии! Систему нужно менять. Систему. Вопрос в том, а будут ли её менять, кто её и построил под себя? Вот это и есть ответ на вопрос будет что либо меняться или нет. Ведь ранее в больницах были пациенты, в ВУЗ студенты, а вот после гос.переворота, все мы стали "клиенты", с которых все кому не лень стараются последние "портки" содрать! Вот когла те кто рулит в стране, будут жить на зарплату не выше средней по стране, работать бок о бок в цехах заводов и фабрик с простым народом за заработанную зарплату, покупать товары вместе с Вами в обычном лабазе, лечиться в одной с Вами клинике, а на заседания гос.дупы ездить раз в пол года в командировку на две недели,вот тогда и законы будут приниматься те, которые мы от них ждем! Вот скажите мне, чего Вы ждете от лиц принимающих законы в стране, если из всего их числа более 200 человек "даляровых" миллионера и три миллиардера? У них заботы о том, как сохранить всё что, что заработано "честными руками"!!! Блин, может нам кто подскажет как на такую работу то попасть ась??!!