ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Действительно, это провокация,  типа что хочу,  то и ворочу! Это не вера, это гордыня, которая во всех вероисповедани...«Пусть весь мир п...
  • Владимир Петров
    Асад привёз собой денежку пусть отстегнёт-откупится...Башару Асаду отру...
  • Людмила Лобачева
    Настоящее жульё как Шойгу и ему подобные гуляют на свободе и при должностях.Криминальный пере...

Десятки тысяч врачей с купленными дипломами из стран Средней Азии. Власти признали развал медицины

Десятки тысяч врачей с купленными дипломами из стран Средней Азии. Власти признали развал медицины

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. Я думаю многие из Вас знали,что в нашей стране с каждым днём становится все больше врачей из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
Врачи пока есть, уж я то после инфаркта знаю. Но  мне повезло что в нашей поликлинике работает хороший терапевт. Но он целевик. ему ещё полтора года осталось. Уйдёт стопудово.
Ответить
4 час.
александр петров
Вопрос, как мне кажется, не в количестве &quot;рвачей&quot; из соседних республик. Вопрос в самой системе которую построили взамен той которая была. Вот что нужно менять от основания. Однако кто же ее менять то будет ась? Не те ли лица со счастливыми лицами, которые и разваливали как систему образования, так и медицину и многое другое, докладывая гаранту о проделанной работе по оптимизации??!! А ведь они так и продолжают рулить из &quot;высоких кибинетов&quot;! И будут рулить, потому как они честно исполняли линию текущего моменту от рулящей в стране партии! Систему нужно менять. Систему. Вопрос в том, а будут ли её менять, кто её и  построил под себя? Вот это и есть ответ на вопрос будет что либо меняться или нет. Ведь ранее в больницах были пациенты, в ВУЗ студенты, а вот после гос.переворота, все мы стали &quot;клиенты&quot;, с которых все кому не лень стараются последние &quot;портки&quot; содрать! Вот когла те кто рулит в стране, будут жить на зарплату не выше средней по стране, работать бок о бок в цехах заводов и фабрик с простым народом за заработанную зарплату, покупать товары вместе с Вами в обычном лабазе, лечиться в одной с Вами клинике, а на заседания гос.дупы ездить раз в пол года в командировку на две недели,вот тогда и законы будут приниматься те, которые мы от них ждем! Вот скажите мне, чего Вы ждете от лиц принимающих законы в стране, если из всего их числа более 200 человек &quot;даляровых&quot; миллионера и три миллиардера? У них заботы о том, как сохранить всё что, что заработано &quot;честными руками&quot;!!! Блин, может нам кто подскажет как на такую работу то попасть ась??!!
Ответить
4 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
Ответить
2 час.
наверх