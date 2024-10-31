Забрали внедорожник и отправили на фронт

Рассказываем, за что челябинец лишился иномарки.Ашинские судебные приставы передали военнослужащим конфискованный автомобиль Lifan X70 местного жителя, привлеченного к уголовной ответственности по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".