Украли мусор? Как барнаульский суд создает прецедент по уголовному делу Карла

Приговор по уголовному делу Виктора Карла имеет значение и для судебно-правовой системы РФ, и для дальнейшего функционирования "мусорной" отрасли Судебный процесс по делу гендиректора компании "Эко-комплекс" Виктора Карла в Барнауле близится к завершению, пишет ИА "Атмосфера".
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