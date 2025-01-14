Украли мусор? Как барнаульский суд создает прецедент по уголовному делу Карла

Приговор по уголовному делу Виктора Карла имеет значение и для судебно-правовой системы РФ, и для дальнейшего функционирования "мусорной" отрасли Судебный процесс по делу гендиректора компании "Эко-комплекс" Виктора Карла в Барнауле близится к завершению, пишет ИА "Атмосфера".