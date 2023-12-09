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Управляемая ракета поразила расположение врага (ВИДЕО)

Управляемая ракета поразила расположение врага (ВИДЕО)

Боевой вертолет ВКС РФ нанёс удар управляемой ракетой по расположению противника. Боевики ВСУ обустроились в одном из зданий на авдеевском направлении, но их расположение было вскрыто, после чего цель была поражена легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР).

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