Управляемая ракета поразила расположение врага (ВИДЕО)

Боевой вертолет ВКС РФ нанёс удар управляемой ракетой по расположению противника. Боевики ВСУ обустроились в одном из зданий на авдеевском направлении, но их расположение было вскрыто, после чего цель была поражена легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР).