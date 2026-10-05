Former White House press secretary Karoline Leavitt joins Fox News

Fox News announced on Monday that former White House press secretary Karoline Leavitt is joining the network as an on-air contributor next month.
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