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Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»: «Начальника команды заставляли петь гимн Украины. И мы, и они получили. Думаю, Евсеев гордится нами – он за Россию»

Игрок «Шинника» Артем Семейкин рассказал о драке игроков команды с украинским «Минаем». Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт.

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