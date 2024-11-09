Туристы развлекались во время наводнения в Испании, унесшего 200 жизней

Протесты против туристов в Испании, похоже, получат новое обоснование. В социальных сетях разразился шквал недовольства после публикации ролика, на котором британцы веселятся, плавая на надувных лодках во время наводнения, унесшего жизни не менее 200 человек.
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