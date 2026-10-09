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Медицина 2.0

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Диетолог предупредила о последствиях овощной диеты

Диетолог предупредила о последствиях овощной диеты

Диетолог Мария Мухина высказалась о последствиях овощной диеты. Мухина уточнила, что у приверженцев овощной диеты может наблюдаться скрытое, или белковое голодание, которое приводит к серьезным нарушениям в организме.

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