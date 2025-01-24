Маткапитал для калужанок вырастет на 80 тысяч рублей

Федеральный маткапитал на первого и второго ребенка вырастет в 2025 году, после индексации в феврале на 9,5%, до 912 тысяч рублей, увеличившись на 80 тысяч рублейФедеральный маткапитал на первого и второго ребенка вырастет в 2025 году, после индексации в феврале на 9,5%, до 912 тысяч рублей, увеличившись на 80 тысяч рублей.