НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Маткапитал для калужанок вырастет на 80 тысяч рублей

Маткапитал для калужанок вырастет на 80 тысяч рублей

Федеральный маткапитал на первого и второго ребенка вырастет в 2025 году, после индексации в феврале на 9,5%, до 912 тысяч рублей, увеличившись на 80 тысяч рублейФедеральный маткапитал на первого и второго ребенка вырастет в 2025 году, после индексации в феврале на 9,5%, до 912 тысяч рублей, увеличившись на 80 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх